Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
У России есть чем ответить США, в случае их выхода из Договора по открытому небу, заявили в МИДе.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
Первого заместителя главы Новотроицка арестовали на 2 месяца
Новотроицк.рф 01:55
Общество
Экс-депутат, избивший DJ Smash, выйдет из колонии по УДО
КП - Пермь 01:25
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку
Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.
Актуальные Новости вчера в 05:37
Политика
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
В США с интересом восприняли приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву в честь празднования 75-й годовщины Победы.
Российская газета 02:53
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
BFM.ru 02:35
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Наука
В США начались испытания CRISPR-терапии рака
В США появились первые промежуточные итоги клинических испытаний CRISPR-варианта CAR-T терапии для борьбы с раком.
N+1 02:19
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Общество
Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Футбол
Владимир Быстров нашел виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса»
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров назвал виновного в поражении «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 02:32
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Ракета оказалась в распоряжении России после неудачного пуска, упав на территории Сирии, передает «Газета.ру» со ссылкой на сообщения СМИ в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 13:56
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Британский словарь определил словосочетание года
Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Футбол
Венгер может стать главным тренером мюнхенской «Баварии»
Француз Арсен Венгер может занять место главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария», сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 07:40
Происшествия
Толпа россиян насмерть забила инвалида за отказ дать денег
В Уфе компания парней жестоко избила инвалида, который отказался дать им деньги.
Lenta.ru 03:00
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Путин и президент Казахстана встретятся в Омске
Седьмого ноября в Омске состоится личная встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
SM News вчера в 23:48
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10