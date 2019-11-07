Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Вопросы маркировки молочной продукции и другие предложения бизнеса будут рассматриваться на рабочих группах в правительстве, которые занимаются регуляторной гильотиной, в них входят в том числе и представители Союзмолока, сообщила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая.
Политика
Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
Шоу-бизнес
На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован снимок с супругом Петром Чернышевым.
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Политика
Президент Казахстана поделился приятными впечатлениями от Омска
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился приятными впечатлениями от Омска.
Гаджеты
Роскачество проверило новинки смартфонов
Роскачество исследовало новинки на рынке смартфонов - всего 24 модели. Все они пополнили ранее созданный международный рейтинг.
Наука
Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР
Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
Здоровье
Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне
Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Общество
В Китае установили «комендантский час» для подростков-геймеров
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Общество
Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.
Армия и оружие
Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Хоккей
«Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол
Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.
Футбол
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Мбаппе
"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»
Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
Общество
Минюст не успел пересмотреть правовые акты СССР для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен, финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря, сообщают "Ведомости", ссылаясь на письмо, которое Минюст направил в правительство.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.