Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарантвчера в 05:18

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфаксвчера в 00:35

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Эхо Москвывчера в 00:46

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русскомвчера в 00:45

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркетвчера в 00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАССвчера в 00:35

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБКвчера в 00:57
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Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
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Производители молока просят правительство помочь с навозом

Вопросы маркировки молочной продукции и другие предложения бизнеса будут рассматриваться на рабочих группах в правительстве, которые занимаются регуляторной гильотиной, в них входят в том числе и представители Союзмолока, сообщила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая.
Ведомости вчера в 16:30
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Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
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На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram опубликован снимок с супругом Петром Чернышевым.
ФАН вчера в 11:44
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Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами

Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ 06 ноября в 17:02
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика

Президент Казахстана поделился приятными впечатлениями от Омска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился приятными впечатлениями от Омска.
Известия вчера в 22:46
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Роскачество проверило новинки смартфонов

Роскачество исследовало новинки на рынке смартфонов - всего 24 модели. Все они пополнили ранее созданный международный рейтинг.
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Наука

Каннабис помог избежать депрессии и суицидальных мыслей при ПТСР

Канадские ученые обнаружили, что связь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и возникновением депрессии и суицидальных мыслей может регулироваться каннабисом: у тех, кто его не потребляет, риск развития того или иного психического состояния выше в 4-7 раз.
N+1 06 ноября в 08:20
Здоровье

Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне

Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».
Комсомольская правда вчера в 14:47
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В Китае установили «комендантский час» для подростков-геймеров

ТАСС вчера в 09:19
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

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Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
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Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Общество

Россия поможет Франции восстановить Нотр-Дам

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что Франция пригласит Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) после пожара.
Lenta.ru 00:27
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Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости вчера в 12:35
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В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Хоккей

«Нью-Джерси» проиграл «Калгари», Гусев забил гол

Форвард гостей Никита Гусев записал на свое имя гол. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в 11 матчах.
Матч ТВ вчера в 23:49
Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Мбаппе

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.
Газета.Ru вчера в 11:39
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Хоккей

Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»

Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Спорт-Экспресс вчера в 11:00
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Автоновости дня 05 ноября в 03:55
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Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном энергетическом коллапсе на Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что Украину ждет энергетический коллапс, если Россия прекратит транзит газа.
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Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество

Минюст не успел пересмотреть правовые акты СССР для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен, финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря, сообщают "Ведомости", ссылаясь на письмо, которое Минюст направил в правительство.
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

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Вечерняя Москва вчера в 15:53
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