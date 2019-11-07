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Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

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Шоу-бизнес Савичева призналась, что на полгода расставалась с мужем Певица назвала причину конфликта Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" выпускницы проекта "Фабрика звезд" Юлии Савичевой появился трогательный и откровенный пост на тему личной жизни.

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