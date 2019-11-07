Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Эхо Москвывчера в 00:46

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАССвчера в 01:04

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфаксвчера в 00:58

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБКвчера в 00:57

Информация Банка России от 7 ноября 2019 г. «Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ „ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК“ ПАО»

Гарантвчера в 05:18

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русскомвчера в 00:45

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркетвчера в 00:45
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