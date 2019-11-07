Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании родственников аль-Багдади
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о задержании в Сирии родственников убитого главы Исламского государства (запрещенная в России экстремистская группировка).
Радио Комсомольская правда вчера в 08:38
Кино
Кристиан Бейл похудел на 18 килограммов за несколько месяцев ради роли
Актер Кристиан Бейл похудел на 18 килограммов за несколько месяцев ради роли британского гонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari».
Мойка78 вчера в 17:26
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Экономика
Зауралью отказали в праве на получение тюменских денег
Тюменская область не сможет финансово помочь Зауралью, пока не будет принят соответствующий закон.
URA.Ru 04:22
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Московский Комсомолец 04:11
Общество
В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова
Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол
Ракицкий заявил о конце карьеры в составе украинской сборной
ИнфоСМИ вчера в 04:48
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Единоборства
Рэпер Бледный: Хабиб представляет Дагестан, а не Россию
Музыкант группы «25/17» Андрей Позднухов, известный под прозвищем Бледный, под чью песню в октагон выходит российский боец UFC Александр Волков, заявил, что Хабиб Нурмагомедов представляет не всю Россию, а только родной Дагестан.
Чемпионат 04:01
Футбол
Клаудио Борги: Гальярдо станет тренером «Барселоны» в декабре
Экс-тренер сборной Чили, а ныне журналист Клаудио Борги поделился инсайдерской информацией по поводу возможного прихода в стан «Барселоны» Марсело Гальярдо.
Metaratings 04:12
Космос
Впервые за более чем 40 лет в США вскрыли капсулу с лунным грунтом
Американские ученые впервые с 1972 года вскрыли капсулу с лунным грунтом для того, чтобы детально его исследовать.
ТАСС Наука 04:27
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели
В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество
Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных
Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Кино
Джеймс Дин сыграет в кино через 60 лет после своей смерти
Вся трудность состоит в том, что актер умер более 60 лет назад. Однако Дина должны воссоздать с помощью компьютерной графики.
Телеканал 360° 04:50
Наука
Обнаружен неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад
Международной группе ученых (Германия, Болгария, Австралия и Канада) удалось обнаружить окаменелости ранее неизвестного науке вида примата, проживавшего на нашей планете порядка 11,6 миллионов лет назад в период миоцена.
Ugpressa.ru вчера в 23:38
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Авто
Mitsubishi анонсировала тизером обновленные Mirage и Attrage
Серийное производство обновленных Mitsubishi Mirage (Mirage G4) и Attrage (SpaceStar) наладят на заводе в Лаем Чабанг в Таиланде, где сейчас выпускают их дорестайлинговые версии.
Автоновости дня 04:15