Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
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Футбол
Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины
Pravda.Ru вчера в 06:12
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
Российская газета 09:40
Политика
Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком
"Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами", - признался Зеленский.
Газета.Ru 13:20
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Политика
Берлин добивается проведения «нормандского саммита» в ближайшие недели
Власти Германии предпринимают активные усилия для проведения в ближайшие недели саммита «нормандской четверки», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
Взгляд.ру 12:07
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол
Руководство «Наполи» применит санкции к футболистам и Анчелотти
Руководство "Наполи" применит санкции в отношении футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти за их поведение после матча группового этапа Лиги чемпионов с австрийским "Зальцбургом", сообщается в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости вчера в 09:39
Наука
Юбилей Nature
Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
N+1 11:02
Спорт
Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.
Спорт-Экспресс 12:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о планах уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли намерена переехать за границу, как только ее дети достигнут совершеннолетия.
Телеканал 360° вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Космос
Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд
Android-robot.com вчера в 03:16
Футбол
Орлов: в судействе Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА не было предвзятости
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о работе арбитра Михаила Вилкова на матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" – ЦСКА (1:1).
Чемпионат 10:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол
Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу»
Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.
Спорт-Экспресс 12:22
Гаджеты
Представлены телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
iXBT.com 05 ноября в 01:49
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза 05 ноября в 23:06
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК 08:39
Спорт
Павел Колобков: Изменений в базе московской лаборатории не было
После изучения базы московской лаборатории WADA направила российской стороне 31 вопрос, попросив дать на них ответы.
Советский спорт 11:00
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14