Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора. На конец сентября по величине активов банк занимал 245-е место в стране, по данным рэнкинга "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Экономика
"О доходах можно забыть!" Бизнес Екатеринбурга надеется на поддержку гордумы
Как сообщил "Уралинформбюро" собственник международного делового центра "Микрон", зампредседателя Координационного совета предпринимательских объединений Свердловской области Борис Зырянов, представители бизнеса 7 ноября встретились с думцами.
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
Московскому следователю откусили щеку за место в баре
Следователь увидел у стойки бара свободное место и сел за него, но через некоторое время к нему подошел мужчина и потребовал освободить стул.
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Политика
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выступлении перед правительством региона призвал пугать, сажать и убивать за оскорбления чести в сети Интернет.
Общество
Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года
Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Экономика
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
Общество
Вильфанд призвал не запугивать россиян «барической пилой»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал своих коллег не запугивать россиян выдуманными метеорологическими терминами, в том числе рассказами о "барической пиле".
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Происшествия
Трем фигурантам «московского дела» ужесточили обвинение
Следствие ужесточило обвинение трем фигурантам "московского дела" - Максиму Мартинцову, Александру Мыльникову и Егору Лесных - которых обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН на акции 27 июля.
Политика
В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал измышлениями публикацию The New York Times о том, что в Ливию прибыли около 200 "российских наемников".
Футбол
Клаудио Борги: Гальярдо станет тренером «Барселоны» в декабре
Экс-тренер сборной Чили, а ныне журналист Клаудио Борги поделился инсайдерской информацией по поводу возможного прихода в стан «Барселоны» Марсело Гальярдо.
Гаджеты
В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»
Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Футбол
Футболисты ЦСКА прилетели в Венгрию
Напоминаем, что матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА состоится седьмого ноября, начало встречи намечено на 23:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Общество
Верховный суд решил сохранить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда исключил из рассмотрения спорное положение, подразумевающее отказ от срока давности по налоговым преступлениям.
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Происшествия
Врача скорой избили в Томской области: СК проводит проверку
В Томской области следствие проводит проверку по факту избиения врача скорой помощи.
Экономика
Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.