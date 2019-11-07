Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора. На конец сентября по величине активов банк занимал 245-е место в стране, по данным рэнкинга "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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ЦБ отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка

Известия00:58

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

РБК00:57

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

ТАСС00:35

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

RT на русском00:45

ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»

Финмаркет00:45

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Коммерсантъ00:52

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Интерфакс00:35
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