Экономика
ИнтерфаксЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора. На конец сентября по величине активов банк занимал 245-е место в стране, по данным рэнкинга "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
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Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Армия и оружие
В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области.
КП - Челябинск вчера в 10:15
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Общество
Опрос: треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы и учебы
Почти половина опрошенных (47%) работающих россиян не высыпаются в будние дни, треть из них (32%) не высыпаются по причине переработок или учебы.
ТАСС 00:08
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 14:59
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Желание перемен у россиян Кремль не взволновало
Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о судьбе подконтрольной нефти в Сирии
В подконтрольных военным США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти, заявили в американском Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:28
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«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
«Ювентус» ликует после победы над «Локомотивом»
После победы над «Локомотивом» в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1 (победный гол был забит на 93 минуте встречи) «Ювентус» опубликовал в своем официальном Twitter серию сообщений с кадрами матча.
Спорт-Экспресс 01:31
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Тайсон согласился тренировать Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри
Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет дебютировать в промоушене боем со Стипе Миочичем или Нганну.
Матч ТВ вчера в 23:55
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Российский паром «Принцесса Анастасия» сел на мель около Стокгольма
Life.ru вчера в 14:46
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Футбол
«Александрия» – «Сент-Этьен»: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги Европы
Большую часть времени «Александрия» проводила возле собственной штрафной, и за весь матч нанесла только один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 14:11
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
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