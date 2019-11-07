Экономика
ФинмаркетЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
Чувашкредитпромбанк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты; допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.
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Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Общество
Средняя зарплата врачей в России составила 79 тыс. рублей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тыс. рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тыс.
ТАСС 02:59
Технологии
Российская мобильная ОС «Аврора» будет задействована на РЖД
Отечественная мобильная платформа «Аврора» (прежнее название — Sailfish Mobile OS RUS) будет задействована в инфраструктуре компании «Российские железные дороги» (РЖД).
Журналистская правда 11:23
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Наука
Ученые разрабатывают изделия из биополимеров для лечения атеросклероза
Евразия Daily 04 ноября в 17:44
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия 16:27
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.
Бомбардир.ру вчера в 07:55
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Футбол
Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
Спорт-Экспресс 16:30
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить за один раз все авианосцы США
В случае реального военного конфликта враг США может ударить ракетами по верфи – в таком случае американские военные не смогут оперативно восстановить потенциал флота, пишет "Газета.Ru".
ТВ Центр 04:25
Здоровье
Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств
Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
Evo-rus.com 06:00
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей Сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
ТАСС 16:23
Футбол
«Гент» победил «Вольфсбург», «Александрия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью
«Гент» с восемью очками лидирует в турнирной таблице. Далее идут «Вольфсбург» (5), «Сент-Этьен» (3) и «Александрия» (3).
Sport24.ru 16:59
Политика
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 17:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Политика
Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 17:08
Происшествия
В Абакане отправили в СИЗО экс-полицейского, в обращении к Путину обвинившего местных силовиков в наркоторговле
Новая газета 07:53
Политика
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами
Валерия Рашкина обвинили в провоцировании конфликта между палатами Совет федерации обратится в думскую комиссию по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата от фракции КПРФ, председателя московского горкома партии Валерия Рашкина.
Коммерсантъ вчера в 17:02
Общество
В Госдуму внесены поправки о минимальном размере алиментов
Минимальный размер алиментов предлагают сделать не ниже регионального прожиточного минимума для детей.
Российская газета 05 ноября в 06:28
Футбол
Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года
В четверг состоялась презентация формы сборной России по футболу к чемпионату Европы 2020 года.
Sportbox.RU 11:33
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
RT на русском 16:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ
Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
OAnews 13:11