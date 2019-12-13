Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Общество
В Севастополе затонули плавдок и подводная лодка
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Происшествия
Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.
Армия и оружие
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Политика
Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На нем прошли первые полноценные двусторонние переговоры Путина и Зеленского.
Политика
В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы
Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Гаджеты
Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12
Планируемый к выходу в 2020 году iPhone 12 рискует оказаться невостребованным даже среди постоянных пользователей продукции Apple, считает аналитик Джин Мюнстер.
Авто
В Башкирии пройдёт распродажа арестованных автомобилей
Общество
В Воронеже 31 декабря сделали выходным
За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Политика
Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР, несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Энергетика
Цены на нефть снижаются в понедельник утром
По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Экономика
Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным
Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Общество
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Происшествия
При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок
В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.