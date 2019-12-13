Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Невский пал. О лишении лицензии Невского банка

DP.RU01:15

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Общество

В Севастополе затонули плавдок и подводная лодка

REGNUM вчера в 02:19
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

Пригожин сообщил детали второго за неделю ДТП с сыном Валерии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП второй раз за неделю. Об этом РБК сообщил супруг исполнительницы продюсер Иосиф Пригожин.
РБК 14 декабря в 04:30
Армия и оружие

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском вчера в 20:13
Политика

Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На нем прошли первые полноценные двусторонние переговоры Путина и Зеленского.
Ведомости вчера в 15:28
Политика

В Казахстане опровергли заявления о поддержке переименования Алматы

Власти Казахстана опровергли слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею переименования крупнейшего города республики Алматы в Алма-Ату.
РИА Новости вчера в 20:59
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Политика

Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Известия вчера в 15:47
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru вчера в 14:27
Гаджеты

Аналитик предсказал низкий спрос на будущий смартфон iPhone 12

Планируемый к выходу в 2020 году iPhone 12 рискует оказаться невостребованным даже среди постоянных пользователей продукции Apple, считает аналитик Джин Мюнстер.
Экономика сегодня вчера в 03:05
Авто

В Башкирии пройдёт распродажа арестованных автомобилей

Автоновости дня 00:17
Общество

В Воронеже 31 декабря сделали выходным

За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Kursk.com 01:14
Политика

Спецпредставитель США рассказал о крайнем сроке в переговорах с КНДР

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что у США нет "дедлайна" касательно переговоров на высшем уровне с КНДР, несмотря на крайний срок, который отвела Северная Корея, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Общество

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
РИА Новости вчера в 16:19
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Газета.Ru вчера в 23:17
Энергетика

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Экономика

Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным

Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Известия вчера в 16:02
Общество

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых профессий».
Известия вчера в 22:45
Общество

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 13 декабря в 07:21
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Происшествия

При столкновении пяти автомобилей в Пензе погиб ребенок

В Пензе погиб мальчик 2015 года в результате столкновения пяти автомобилей.
Газета.Ru вчера в 15:18
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