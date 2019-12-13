Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

Невский пал. О лишении лицензии Невского банка

DP.RU01:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Армия и оружие

Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
RT на русском 02:17
Финансы

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
ПРАЙМ 02:13
Политика

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 02:31
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Интерфакс 02:43
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Политика

В Киргизии запретили добычу урана

В Киргизии запретили деятельность, связанную с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений — соответствующий закон подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, заявили в пресс-службе главы государства.
Парламентская газета 02:07
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Происшествия

Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

Как сообщает ТАСС, он стрелял из охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе дома.
Вести.Ru 02:54
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru вчера в 14:49
Общество

Forbes включил в список богатейших россиян сооснователя Dating.com

Сооснователь Dating.com Group Дмитрий Волков вошел в список Forbes 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 02:42
Политика

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
REGNUM 00:12
Происшествия

МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре

Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой полицейские в Сургуте задерживают нетрезвого водителя, якобы представившегося им руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
РИА Новости 02:43
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

ТАСС 02:48
Технологии

Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Ferra вчера в 22:56
Экономика

Жители Приамурья активно берут «дальневосточную ипотеку»

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке первые семьи получили льготную ипотеку для жителей региона под 2%.
REGNUM 02:47
Общество

Сотрудник банка в США попался краже $88 тысяч. Его сдали собственные фото в Сети

«29-летний Хендерсон из Шарлотта обвиняется в мошенничестве с финансовыми учреждениями и краже более 88 тысяч долларов из хранилища банка, в котором он работал», — сказано в сообщении Министерство юстиции США.
Телеканал 360° вчера в 11:21
Общество

Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО

БИЗНЕС Online 00:54
Общество

Олег Марков освобожден от должности вице-губернатора Петербурга

Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 02:36
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Общество

Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря

«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Известия 02:51
Политика

Рогозин рассказал о формировании облика группировки спутников «Сфера»

"Роскосмос" надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы "Сфера", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 00:53
Общество

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ на Twitch

Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной Премьер-лиги на платформе Twitch в качестве обеспечительной меры в рамках иска от компании «Рамблер Интернет Холдинг».
РБК 02:31
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Общество

Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Ведомости вчера в 21:41
Общество

Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном

Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
РИА Новости 02:04
Политика

Радаев поставил задачу сделать Саратов «Городом трудовой славы»

АиФ Саратов 02:48
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Гаджеты

Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
Общество

Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты

Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
VSE42.RU вчера в 22:37
Как работают Яндекс.Новости?
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