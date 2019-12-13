Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Армия и оружие
Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии
В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
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Рубль растет к доллару и снижается к евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 7 копеек – до 62,83 рубля, курс евро рос на 8 копеек, до 70 рублей.
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Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник позитивной динамикой blue chips на фоне выросших мировых фондовых площадок и нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Политика
В Киргизии запретили добычу урана
В Киргизии запретили деятельность, связанную с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений — соответствующий закон подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, заявили в пресс-службе главы государства.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери
Как сообщает ТАСС, он стрелял из охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе дома.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Общество
Forbes включил в список богатейших россиян сооснователя Dating.com
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Политика
В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
Происшествия
МВД проверит данные о задержании пьяным за рулем полицейского в Югре
Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит проверку после публикации в сети видеозаписи, на которой полицейские в Сургуте задерживают нетрезвого водителя, якобы представившегося им руководителем местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Технологии
Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей
Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Экономика
Жители Приамурья активно берут «дальневосточную ипотеку»
Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке первые семьи получили льготную ипотеку для жителей региона под 2%.
Общество
Сотрудник банка в США попался краже $88 тысяч. Его сдали собственные фото в Сети
«29-летний Хендерсон из Шарлотта обвиняется в мошенничестве с финансовыми учреждениями и краже более 88 тысяч долларов из хранилища банка, в котором он работал», — сказано в сообщении Министерство юстиции США.
Общество
Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО
Общество
Олег Марков освобожден от должности вице-губернатора Петербурга
Олег Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Петербурга.
Общество
Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием
70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря
«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опуститься ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Политика
Рогозин рассказал о формировании облика группировки спутников «Сфера»
"Роскосмос" надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы "Сфера", сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Общество
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей АПЛ на Twitch
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной Премьер-лиги на платформе Twitch в качестве обеспечительной меры в рамках иска от компании «Рамблер Интернет Холдинг».
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Общество
Рогозин заявил о риске разрушения недостроев на Восточном
Степень готовности недостроев на космодроме — от десяти до 90 процентов: сюда входит жилье (построены 750 квартир из запланированных 1700), железные и автомобильные дороги, котельные и депо.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Общество
Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты
Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.