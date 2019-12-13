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Политика В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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