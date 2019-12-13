Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАССвчера в 13:07

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарантвчера в 04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Serviceвчера в 00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБКвчера в 01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новостивчера в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.рувчера в 00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ruвчера в 03:15
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Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

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Известия 12 декабря в 17:11
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
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Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
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«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
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Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
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Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
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Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
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Тарасова не видит перспектив у пары Столбовой и Новоселова

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Политика

Российскую журналистку не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Как отмечают представители украинского пограничного ведомства, накануне они отказали во въезде в страну журналистке одного из российских телеканалов, а также запретили ей въезжать в Украину в ближайшие три года.
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Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
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В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
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Футбол

Головин в заявке «Монако» на матч с «Анже»

Стала известна заявка «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже», информирует официальный Twitter монегасков.
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Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова

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Metaratings 12 декабря в 11:00
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
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В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
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Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках

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«Челси» дома неожиданно проиграл «Борнмуту»

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Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
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Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в 2019 году Россия стала сильнее.
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Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
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Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
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Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
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