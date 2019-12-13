Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Общество
СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока
Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Кино
Мединский назвал голливудские фильмы «дешевой попкорновой шнягой»
Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить.
Культура
Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Политика
На «России 1» показали интервью с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии съемочной группе телеканала «Россия 1» заявил, что встречи в «нормандском формате» по Донбассу расценивает как возможность добиться «конца войны на Украине».
Экономика
Ростислав Гольдштейн: более 300 миллионов рублей будут направлены на поддержку бюджета ЕАО в декабре
Первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 миллионов рублей на решение первоочередных задач.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Хоккей
Объявлен состав сборной России на матч против Финляндии
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Экономика
Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Общество
Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев
Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет.
Шоу-бизнес
Настя Каменских вслед за Верой Брежневой скопировала образ Лилу
Буквально недавно знаменитая певица, супруга Константина Меладзе, Вера Брежнева удивила своих поклонников, облачившись в несколько необычный наряд, в котором явно угадывалась героиня нашумевшего в свое время фильма Люка Бессона «Пятый элемент» по имени Лилу, которую сыграла Мила Йовович.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Общество
Убыль населения России окажется рекордной за 11 лет
В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Политика
На Украине рассказали об уголовных делах в отношении Порошенко
Госбюро Украины ожидает разрешения Верховной Рады на предъявление обвинений по ряду уголовных дел бывшему президенту Петру Порошенко.
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения Украины коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Общество
Крымский мост подсветили цветами российского триколора
Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.