Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Политика
Глава МИД ФРГ заявил, что просьб о выдаче Хангошвили не было
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Футбол
Малком показал видео своих голов на тренировке «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Малком выложил в свой официальный инстаграм видео своих голов с двусторонней игры во время тренировки питерского клуба.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"
Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Футбол
Клопп: «Больше не отмечаю голы»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше не отмечает голы из-за возможного вмешательства системы ВАР.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Общество
Якубович ответил на сообщения об ошибке в слове на «Поле чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович посоветовал проверить написание слова, которое было загадано в последнем выпуске передачи, в словаре.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Башкирии выросла до 1,5 тысячи «квадратов»
Площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое - до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Происшествия
Площадь пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилась
Площадь пожара на крейсере Адмирал Кузнецов увеличилась со 120 до 600 квадратных метров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о потере двоих детей и алкогольной зависимости
Российский исполнитель Дима Билан рассказал о своей неудачной попытке стать отцом.
Футбол
Азар анонсировал возвращение в «Челси»
Атакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар заявил, что намерен вернуться в лондонский «Челси», но после того, как отработает контракт с мадридским «Реалом».
Политика
Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области
Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.