Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
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Общество
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в программе программы "Большая игра" рассказал, почему в США демонизируют Россию.
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Политика
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Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
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Футбол
Киевское «Динамо» поднялось на второе место в таблице УПЛ, обыграв «Десну»
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины.