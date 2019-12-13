Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАССвчера в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новостивчера в 01:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ruвчера в 03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБКвчера в 01:39

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарантвчера в 04:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.рувчера в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Serviceвчера в 00:55
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
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Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
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РИА Новости 09:55
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На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня 12 декабря в 04:02
Общество

Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии

Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
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Футбол

«Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 15 декабря 2019 года

«Десна» Черниговская «Десна» успешно провела стартовый отрезок чемпионата Украины, благодаря чему расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 33 очками.
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Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
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В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

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В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

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Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
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По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.
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Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
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Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
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В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.
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«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

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