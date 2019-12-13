Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. В конце ноября ЦБ отозвал лицензию у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».
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Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило направление до 50% прибыли на дивиденды
Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики в новой редакции, сообщается на сайте компании.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Общество
Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии
Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Футбол
«Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 15 декабря 2019 года
«Десна» Черниговская «Десна» успешно провела стартовый отрезок чемпионата Украины, благодаря чему расположилась на третьей строчке в турнирной таблице с 33 очками.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку
Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
Теннис
Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Кино
Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли
По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.
Единоборства
Штырков потерпел первое поражение в карьере
В Екатеринбурге на шоу RCC 7 российский боец Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение удушающим приёмом во втором раунде от опытного швейцарца Ясубея Эномото.
Армия и оружие
«Глаза и уши» обороны: В России отмечают День образования Радиотехнических войск ВКС
Первые посты "наблюдения за небосводом" появились еще во время Первой мировой войны День образования Радиотехнических войск военно-космических сил РФ ежегодно отмечается в стране 15 декабря с 1951 года.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Происшествия
В Крыму умер отец керченского стрелка
В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Гаджеты
Samsung представил инновационный Galaxy A51
Основная камера Galaxy A51 получила четыре модуля на 48, 12, 5 и 5 мегапикселей.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, после 31 декабря текущего года мессенджер WhatsApp станет не доступен на Windows Phone, а с февраля следующего года на устройствах на Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно.
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.