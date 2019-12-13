Экономика

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Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у "Кранбанка" на осуществление банковских операций.
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Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

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