Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

ТАСС01:15

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Вест»

Финмаркет01:44

Центральный Банк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Газета.Ru00:52

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

РБК01:34

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

RT на русском01:46

ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Интерфакс00:57

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест»

Известия01:10
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Общество

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Вести.Ru вчера в 11:18
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru вчера в 07:18
Экономика

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" — "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут на SPO 175 млн, или 23,7% акций "Детского мира".
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Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье

Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
ОК! вчера в 08:02
Здоровье

Названа причина преждевременного старения мозга

Предполагается, что причиной раннего старения мозга является метаболический синдром у людей среднего возраста.
Аргументы недели 01:12
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Здоровье

В Волгограде около тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией

В Волгоградской области за год выявили около тысячи человек с медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемое вирусом иммунодефицита.
Evo-rus.com 01:43
Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», Малкин забил гол

Хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. В составе «пингвинов» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Sportbox.RU вчера в 21:54
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Политика

Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ

В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Говорит Москва 20 ноября в 15:38
Наука

Движение пчелы в воде впервые описано научно

Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.
Pravda.Ru 20 ноября в 12:27
Общество

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени.
Газета.Ru вчера в 01:02
Экономика

Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей

Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
ПРАЙМ 00:01
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол

Российский футболист Садаев пропал без вести в Турции

ФАН вчера в 06:02
Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb вчера в 03:33
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ вчера в 08:45
Общество

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС вчера в 13:03
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
РБК вчера в 15:03
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Политика

Две трети россиян заявили о необходимости партии власти

Две трети россиян уверены, что стране нужна партия власти.
URA.Ru вчера в 03:29
Политика

Южная Корея отменила совместные с Японией учения

Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:53
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Коммерсантъ 00:55
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний, сообщил специализированный портал space.com.
РИА Новости вчера в 02:50
Экономика

Власти захотели собрать с россиян триллион рублей на пенсии

В перспективе на три года заложено, что в 2022-м году россияне принесут в ГПП 1,54 трлн рублей, в 2023-м - 2,2 трлн рублей и 3 трлн рублей в 2024-м.
Московский Комсомолец вчера в 09:29
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