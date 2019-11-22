Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.

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Общество «Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде «Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.

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Политика США назвали условие оказания помощи Сирии Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

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