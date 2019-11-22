Экономика

Life.ruLife.ruЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центробанк с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского "Кредпромбанка". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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