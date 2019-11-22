Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии
Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
Транспорт
Владимир Путин проехал по Московскому центральному диаметру
Московские центральные диаметры позволят пассажирам сократить время в пути из столицы в Подмосковье.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Армия и оружие
Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию
Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл V Межведомственную научно-практическую конференцию, посвященную системе межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Общество
Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
В России утверждена антитабачную концепцию до 2035 года.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Политика
В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок
Мужчина рассказал "Стархиту", что его избили во время съёмок нового шоу.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Авто
Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей
Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
Экономика
Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
Происшествия
Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.