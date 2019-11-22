Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

ТАСС01:15

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Вест»

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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

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Центральный Банк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Газета.Ru00:52

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест»

Известия01:10
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Владимир Путин проехал по Московскому центральному диаметру

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Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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Медведев утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

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Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
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В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией

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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Кино

Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Дождь 00:31
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
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Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
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Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Футбол

«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок

Мужчина рассказал "Стархиту", что его избили во время съёмок нового шоу.
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На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

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Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

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Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей

Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
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Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
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