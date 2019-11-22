Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Политика
В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
Общество
Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Экономика
Воронежская область получит 1,2 млрд рублей за успехи власти
Сумма гранта составит 1,197 млрд рублей. Воронежская область получила самый большой транш из чернозёмных регионов.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Происшествия
В аэропорту Одессы назвали причину ЧП с рейсом из Стамбула
Лайнер Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Общество
В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей
Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Кино
Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете
Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Космос
Ученые записали звучание магнитной сферы Земли
Издание ScienceAlert рассказало о моделировании физиком Люсиль Турк из Университета Хельсинки звуков гудения магнитного поля Земли.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Общество
В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы
В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.
Политика
Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400
Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году за $2,5 млрд. Поставки ракетных комплексов начались летом этого года.
Армия и оружие
Российские танки дополнительно защитят для боя в городе
Бибик отметил, что уже в 2020 году войска получат современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты, которые позволят эффективнее действовать на урбанизированной местности.
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Корейская компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе серийную версию KIA Seltos и два концепта во внедорожном обвеса на базе нового кроссовера.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Спорт
Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).