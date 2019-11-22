Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

ТАСС01:15

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Вест»

Финмаркет01:44

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

РБК01:34

Центральный Банк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Газета.Ru00:52

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест»

Известия01:10

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

RT на русском01:46

ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Интерфакс00:57
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Политика

В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
RT на русском 02:44
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru 20 ноября в 17:24
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия

За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
REGNUM 01:36
Общество

Путин назвал чушью новые правила медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о введении нового порядка медицинского осмотра водителей, который якобы может привести к росту цен на справки.
Профиль вчера в 08:28
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Экономика

Воронежская область получит 1,2 млрд рублей за успехи власти

Сумма гранта составит 1,197 млрд рублей. Воронежская область получила самый большой транш из чернозёмных регионов.
Вести Воронеж вчера в 23:40
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Происшествия

В аэропорту Одессы назвали причину ЧП с рейсом из Стамбула

Лайнер Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки.
Life.ru вчера в 17:05
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Lenta.ru 01:51
Общество

В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
РИА Новости 01:39
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
Кино

Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
Газета.Ru 03:25
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Армия и оружие

Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае

Военное дело 20 ноября в 09:25
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Космос

Ученые записали звучание магнитной сферы Земли

Издание ScienceAlert рассказало о моделировании физиком Люсиль Турк из Университета Хельсинки звуков гудения магнитного поля Земли.
Ferra 19 ноября в 12:18
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело вчера в 08:03
Общество

В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы

В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.
РБК 02:47
Политика

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских С-400

Турция закупила у России несколько дивизионов С-400 в 2017 году за $2,5 млрд. Поставки ракетных комплексов начались летом этого года.
Рифей-Пермь вчера в 22:18
Армия и оружие

Российские танки дополнительно защитят для боя в городе

Бибик отметил, что уже в 2020 году войска получат современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты, которые позволят эффективнее действовать на урбанизированной местности.
REGNUM вчера в 21:27
Авто

В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos

Корейская компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе серийную версию KIA Seltos и два концепта во внедорожном обвеса на базе нового кроссовера.
Автоновости дня 20 ноября в 15:31
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Спорт

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК 20 ноября в 04:08
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