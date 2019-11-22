Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Политика
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль.
Общество
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой Минздрава
В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав отложил нововведение "с учетом обеспокоенности граждан".
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Фигурное катание
Галлямов: допустил обидную ошибку на сальхове в короткой программе
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил журналистам, что он допустил обидную ошибку при выполнении тройного сальхова в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
Экономика
«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций
21 ноября компания «Газпром газораспределение» выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Происшествия
В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением
Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей
Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Общество
Сестра жертвы семейного насилия Гагиевой обратилась к министру юстиции
Семьи жертв бытового насилия попросили проверить на профпригодность замглаву Минюста Максима Гальперина, назвавшего убийства женщин «преувеличенной проблемой», информирует zona.media.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Экономика
В России начали продавать лекарства в кредит
Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.
Происшествия
В Кронштадте тренера по теннису задержали по подозрению в педофилии
В пятницу, 22 ноября, стало известно, что 56-летнего тренера теннисного клуба в Кронштадте заподозрили в развращении школьницы.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Происшествия
Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти
Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.
Общество
Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Происшествия