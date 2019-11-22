Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.

Общество ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Фигурное катание Галлямов: допустил обидную ошибку на сальхове в короткой программе Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил журналистам, что он допустил обидную ошибку при выполнении тройного сальхова в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Происшествия Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.

Происшествия В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика В России начали продавать лекарства в кредит Кредит выдают на срок от трех месяцев до года. Эффективность проекта обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.