Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

ТАСС01:15

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Вест»

Финмаркет01:44

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

РБК01:34

Центральный Банк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Газета.Ru00:52

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Вест»

Известия01:10

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

RT на русском01:46

ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Интерфакс00:57
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Нурмагомедов планирует провести бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке

News.ru вчера в 11:40
Армия и оружие

Российские танки дополнительно защитят для боя в городе

Бибик отметил, что уже в 2020 году войска получат современные комплекты дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты, которые позволят эффективнее действовать на урбанизированной местности.
REGNUM вчера в 21:27
Здоровье

На ремонт раскритикованного Морозовым ульяновского облтубдиспансера выделят 2 000 000 рублей

Мгновенную реакция на критику губернатора Сергея Морозова продемонстрировали в Минздраве Ульяновской области.
Ульяновск.Экспресс 02:39
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer оказался дешевле Tracker

Марка предложит своим клиентам в Америке новый Chevrolet Trailblazer, базирующийся на платформе VSS.
CarsWeek.ru вчера в 23:08
Экономика

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Ведомости 01:47
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу с июля 2020 года. Об этом говорится в приказе Минздрава от 20 ноября.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Происшествия

Турецкий Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул-Одесса, поломал переднюю стойку шасси и приземлился на фюзеляж в международном аэропорту «Одесса».
Украина.ру 02:22
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Общество

В «Трезвой России» прокомментировали новые правила медосмотра водителей

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новый порядок медосмотра водителей.
РИА Новости 02:50
Кино

В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете

В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
BFM.ru вчера в 23:37
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Игры

Вышел трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Игра под названием «Half-Life: Alyx» выйдет в марте 2020 года и будет доступна только для VR-платформ.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Общество

Лобода появилась на постере с лидером Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Lenta.ru вчера в 23:49
Спорт

State of Decay 2 добавят в Steam в начале 2020 года

CyberSport.ru 02:35
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета 20 ноября в 20:02
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Космос

Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

Немецкий концерн показал свой новый премиальный внедорожник Mercedes-Maybach GLS с индексом 600 на автосалоне в Гуанчжоу.
Тарантас Ньюс вчера в 07:44
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Пятый канал вчера в 19:53
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
RT на русском 02:54
Происшествия

В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы

В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымские управление МЧС.
РБК 02:47
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Возможный подлог в документах по расследованию предполагаемых связей команды Трампа с Россией лишь подпитывает обвинения президента США и его союзников в том, что ФБР допустило правонарушения при расследовании «российского дела», замечает телеканал.
РБК вчера в 22:47
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