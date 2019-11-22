Экономика

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Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Интерфакс00:57

Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

Новости Ярославля 76.ru06:25

Банк России отозвал лицензию у старейшего банка Ярославля

ЯрNews01:59

Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Кредпромбанк"

Гарант06:41

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Вест»

Финмаркет01:44

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Вест»

РБК01:34

Банк России отозвал лицензию у Расчетной небанковской кредитной организации «ВЕСТ»

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