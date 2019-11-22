Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»
Новости Ярославля 76.ru06:25
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