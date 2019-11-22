Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО "Кредпромбанк"

Гарант06:41

Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

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Банк России отозвал лицензию у старейшего банка Ярославля

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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

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В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

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Газета.Ru 04:29
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В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

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Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

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Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

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Мейвезер возвращается в большой спорт

Американский боксёр Флойд Мейвезер намекнул на своё возвращение в большой спорт. Об этом он сообщил в своём Instagram.
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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
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Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.
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В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин

Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
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Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
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