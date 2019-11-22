Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора. Причиной такого решения стали нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и неисполнение ряда инструкции ЦБ, говорится в документе.
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Подозревают в отмывании преступных денег: Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»
Новости Ярославля 76.ru06:25
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Политика
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Трансфер Миранчука обойдется «Ювентусу» в 20 млн евро
Туринский клуб заплатит за переход футболиста 20 млн евро. Миранчук является воспитанником «Локомотива».
Политика
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К Земле приближается метеорит, сравнимый с челябинским
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Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
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Футбол
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Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде
Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
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Общество
Симоньян обвинила государство в вымирании российского телевидения
Аудитория российского телевидения полностью переходит в интернет. В год от телевидения отказывается миллион граждан.
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Оксана Самойлова: «Создана для рождения девочек»
Спорт
Выдача нейтрального статуса российским легкоатлетам приостановлена
Армия и оружие
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Футбол
Дортмундская «Боруссия» спасла ничью в игре против «Падерборна»
Экономика
Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет
Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.
Кино
Дэйзи Ридли описала грядущий эпизод «Звездных войн» четырьмя словами
Недавно актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая джедая Рей, рассказала, каким получился финал всеми любимой саги.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Общество
Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна
«Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок», — заявил он в интервью Associated Press.
Происшествия
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег
В Твери врач больницы №6 Нина Азизова скончалась после того, как в течение дня коллеги отказывали ей в госпитализации, а также не смогли диагностировать инфаркт.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Шоу-бизнес
Воеводина пожаловалась на тяжёлую жизнь
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко), разошедшаяся с экс-королём Малайзии Фарисом Мухаммадом V, призналась, что ей приходится сложно быть матерью-одиночкой и одновременно вести бизнес.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
Происшествия
В Новороссийске ребенка порывом ветра выбросило на проезжую часть
В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».