Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой 14:15
Общество
Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона
Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Хоккей
Один из лучших бомбардиров КХЛ продолжит карьеру в «Ак Барсе»
В КХЛ Доус защищал цвета "Барыса" (2011-2018) и "Автомобилиста" (2018-2020), сообщает официальный сайт "Ак Барса".
Вести.Ru 10:19
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Общество
Названы неочевидные признаки умных людей
Пользователи Сети составили рейтинг неочевидных признаков, которые характеризуют умного человека.
Вечерняя Москва 06:39
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Коммерсантъ 05:24
Общество
Суд признал недействительным диплом спикера гордумы Архангельска
Архангельск, 14 июля 2020, 18:45 — REGNUM Ломоносовский районный суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой.
REGNUM 11:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Общество
На акции протеста в Минске начались задержания
Lenta.ru 12:55
Общество
Прославившийся на Крымском мосту Кот Мостик станет журналистом
Со стройки Крымского моста кот переезжает в крымскую редакцию РИА Новости. Об этом сообщили в официальном аккаунте "Кот Моста" в Инстаграме.
SM News 08:28
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com 12 июля в 01:32
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК 13:36
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Наука
Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями
Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие, которые другим способом не удалось бы спасти.
Evo-rus.com 08:21
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Политика
Путин и Эрдоган обсудили превращение Святой Софии в мечеть
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос об изменении статуса собора Святой Софии.
ФАН вчера в 07:37
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Гаджеты
Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone
Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43