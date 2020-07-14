Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

Центробанк лишил лицензии АО Банк «НБТ»

МИР 24вчера в 22:54

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

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Общество

Бэнкси нарисовал граффити на тему коронавируса в метро Лондона

Британский уличный художник Бэнкси вновь нарисовал граффити на тему пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15:00
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Один из лучших бомбардиров КХЛ продолжит карьеру в «Ак Барсе»

В КХЛ Доус защищал цвета "Барыса" (2011-2018) и "Автомобилиста" (2018-2020), сообщает официальный сайт "Ак Барса".
Вести.Ru 10:19
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России потенциального конкурента нижегородской «ГАЗели» – JAC Sunray.
Тарантас Ньюс 05:11
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
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Общество

Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
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Общество

Названы неочевидные признаки умных людей

Пользователи Сети составили рейтинг неочевидных признаков, которые характеризуют умного человека.
Вечерняя Москва 06:39
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
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Здоровье

В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных

Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
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Здоровье

Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
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Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Коммерсантъ 05:24
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Общество

Суд признал недействительным диплом спикера гордумы Архангельска

Архангельск, 14 июля 2020, 18:45 — REGNUM Ломоносовский районный суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
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Общество

Прославившийся на Крымском мосту Кот Мостик станет журналистом

Со стройки Крымского моста кот переезжает в крымскую редакцию РИА Новости. Об этом сообщили в официальном аккаунте "Кот Моста" в Инстаграме.
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Наука

Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com 12 июля в 01:32
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
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Общество

Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс

В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК 13:36
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Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
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Наука

Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями

Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие, которые другим способом не удалось бы спасти.
Evo-rus.com 08:21
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Политика

Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили превращение Святой Софии в мечеть

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поднял вопрос об изменении статуса собора Святой Софии.
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Авто

Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
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Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
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Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки

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Гаджеты

Конец «batterygate»: Apple выплатит $500 млн за замедление iPhone

Скандал с компанией Apple, который был утроен из-за замедления работы старых моделей iPhone наконец-то решен.
ToDay News Ufa 08:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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