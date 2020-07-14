с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 31

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 160

Происшествия На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась. 1

Экономика О падении прибыли российских банков Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.

Технологии Apple создаст новое приложение для Windows 10 В сети появилась информация о том, что американская компания Apple создаст новое приложение для операционной системы Windows 10. 1

Политика Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.

Технологии Вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на людях Вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях, следует из данных, опубликованных в журнале New England Journal of Medicine. 2

Общество На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. 594

Игры Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. 17

Политика Трамп заявил о сохранении ограничений на въезд в США Вашингтон, 15 июля 2020, 03:44 — REGNUM Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будет действовать столько, сколько потребуется, заявил президент США Дональд Трампа в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 21

Технологии Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Здоровье Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 16

Армия и оружие Азербайджан и Армения теряют людей, но продолжают стрельбу Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, на границе в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошел крупный вооруженный инцидент.