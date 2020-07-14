Экономика

Вести.RuВести.RuЦентробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
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Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
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Общество

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
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Происшествия

На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим

В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась.
РЕН ТВ 03:36
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Экономика

О падении прибыли российских банков

Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:19
Технологии

Apple создаст новое приложение для Windows 10

В сети появилась информация о том, что американская компания Apple создаст новое приложение для операционной системы Windows 10.
Ferra 09:29
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Политика

Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде

Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.
ТАСС 20:15
Технологии

Вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на людях

Вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях, следует из данных, опубликованных в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 19:18
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Армия и оружие

Женщина и ребёнок ранены в результате атаки ВСУ на ДНР

REGNUM 15:50
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Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
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Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
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Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
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Трамп заявил о сохранении ограничений на въезд в США

Вашингтон, 15 июля 2020, 03:44 — REGNUM Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будет действовать столько, сколько потребуется, заявил президент США Дональд Трампа в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

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Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников

Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
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Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

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Общество

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
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Армия и оружие

Азербайджан и Армения теряют людей, но продолжают стрельбу

Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, на границе в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошел крупный вооруженный инцидент.
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Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»

Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
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