Экономика
Вести.RuЦентробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Центробанк отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". По величине активов он занимал 416 место в банковской системе России.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Общество
Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Происшествия
На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим
В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась.
РЕН ТВ 03:36
Экономика
О падении прибыли российских банков
Российские банки в 2020 году могут сократить прибыль как минимум вдвое по сравнению с показателями 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:19
Технологии
Apple создаст новое приложение для Windows 10
В сети появилась информация о том, что американская компания Apple создаст новое приложение для операционной системы Windows 10.
Ferra 09:29
Политика
Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде
Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.
ТАСС 20:15
Технологии
Вакцину от COVID-19 компании Moderna испытали на людях
Вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях, следует из данных, опубликованных в журнале New England Journal of Medicine.
РИА Новости 19:18
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Нева Спорт вчера в 04:35
Игры
Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding
Вашингтон, 14 июля 2020, 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.
REGNUM 12:02
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
Политика
Трамп заявил о сохранении ограничений на въезд в США
Вашингтон, 15 июля 2020, 03:44 — REGNUM Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будет действовать столько, сколько потребуется, заявил президент США Дональд Трампа в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 20:44
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Городовой 14:15
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Радио Sputnik 20:00
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Общество
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт 05:15
Армия и оружие
Азербайджан и Армения теряют людей, но продолжают стрельбу
Напомним, в минувшее воскресенье, 12 июля, на границе в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана произошел крупный вооруженный инцидент.
Независимая газета 12:25
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36