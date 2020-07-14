с чего всё началось

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 60

Происшествия В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом В Бурятии 12 июля в стационаре по ул. Солнечная умерли две пациентки 78 и 86 лет от тяжелой коронавирусной пневмонии. 2

Экономика Еще две компании станут резидентами ТОСЭР в Тулуне Минэкономразвития РФ одобрило заявки двух компаний, которые представили свои инвестпроекты для ТОСЭР в Тулуне.

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 73

Политика Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США Вашингтон, 15 июля 2020, 02:20 — REGNUM ЕС создали, чтобы получать выгоду за счет США, заявил американский президент Дональд Трамп 14 июля в ходе пресс-конференции. 4

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 21

Политика Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. 162

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 984

Футбол Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A Португалец находится в шаге от того, чтобы стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

Общество Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии. 1