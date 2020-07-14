Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

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ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

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RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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