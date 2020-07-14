Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Происшествия
В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом
В Бурятии 12 июля в стационаре по ул. Солнечная умерли две пациентки 78 и 86 лет от тяжелой коронавирусной пневмонии.
Ариг Ус 12 июля в 21:15
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском 14:55
Кино
Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом
Исполнитель роли Дашера отметил, что кое в чем ведущая попала в цель, на что последняя заключила, что угадала про космос.
Киноафиша России вчера в 05:46
Экономика
Еще две компании станут резидентами ТОСЭР в Тулуне
Минэкономразвития РФ одобрило заявки двух компаний, которые представили свои инвестпроекты для ТОСЭР в Тулуне.
ИА Альтаир 06:30
Киберспорт
Twitch разыграет $100 тысяч на турнире по Rocket Arena
Компания Twitch проведет первый турнир по шутеру Rocket Arena. Призовой фонд чемпионата составит $100 тыс.
CyberSport.ru 16:25
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
Вашингтон, 15 июля 2020, 02:20 — REGNUM ЕС создали, чтобы получать выгоду за счет США, заявил американский президент Дональд Трамп 14 июля в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19:20
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 12 июля в 07:14
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Армия и оружие
Появились кадры БТР военной полиции России, подорванного в Сирии
Российский Диалог 13:45
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
Evo-rus.com 07:23
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском направлении границы.
РИА Новости 20:20
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Технологии
Playstation 5 появилась в Amazon
ПРАЙМ 03:20
Здоровье
Врач рассказала, почему заусенцы могут быть опасны
«Совершенно другое дело при опасном нагноении – образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», – отметила Шмакова.
ФедералПресс 21:01
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com 12 июля в 01:32
Футбол
Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A
Португалец находится в шаге от того, чтобы стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии.
Vprognoze.ru 22:17
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Общество
Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного
Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Территория новостей 09:46
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50