Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы
Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
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Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
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Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
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Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе
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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
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В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы
На западе Монголии скончался 15-летний подросток, заразившийся бубонной чумой, сообщил в Facebook Минздрав страны.
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Многих россиян коснется новое повышение пенсий с 1 октября 2020 года
Новое повышение пенсий в октябре 2020 года, о котором прежде сообщали в Правительстве Российской Федерации, коснется многих россиян.
iReactor 01:58
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ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе в Тавушском направлении частично повреждены газопроводные сети ряда приграничных сел.
Sputnik Армения 07:56
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Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии
«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
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Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru вчера в 10:15
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Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
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Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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Общество
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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Медведчук сообщил о расследовании работы биолабораторий США на Украине
На Украине 14 июля началось уголовное расследование деятельности американских биолабораторий, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Коммерсантъ 08:58
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Технологии
В Samsung назвали сроки запуска сетей 6G
Уже в следующем году в Международном союзе электросвязи начнутся работы по созданию концепции 6G-сетей.
Evo-rus.com 08:45
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Футбол
СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.
RT на русском 08:48