с чего всё началось

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 203

Политика Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму. 100

Происшествия Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".

Общество Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня». 13

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Общество Повреждены газопроводы ряда армянских сел на границе с Азербайджаном Из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе в Тавушском направлении частично повреждены газопроводные сети ряда приграничных сел.

Политика Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости. 3,2K

Общество «Северный поток» временно приостановил работу Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора. 116

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 975

Общество Жители России смогут получить новую выплату По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак. 49

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 225

Общество Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Политика Медведчук сообщил о расследовании работы биолабораторий США на Украине На Украине 14 июля началось уголовное расследование деятельности американских биолабораторий, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Спорт Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.

Технологии В Samsung назвали сроки запуска сетей 6G Уже в следующем году в Международном союзе электросвязи начнутся работы по созданию концепции 6G-сетей.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 8,4K