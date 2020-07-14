Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

Подробнее о событии

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
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Происшествия

Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Армия и оружие

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

Известия 06:02
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Фигурное катание

Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе

Газета.Ru 05:49
Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
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Общество

В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы

На западе Монголии скончался 15-летний подросток, заразившийся бубонной чумой, сообщил в Facebook Минздрав страны.
ИжевскИнфо.РУ 06:21
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Общество

Многих россиян коснется новое повышение пенсий с 1 октября 2020 года

Новое повышение пенсий в октябре 2020 года, о котором прежде сообщали в Правительстве Российской Федерации, коснется многих россиян.
iReactor 01:58
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Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Общество

Повреждены газопроводы ряда армянских сел на границе с Азербайджаном

Из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе в Тавушском направлении частично повреждены газопроводные сети ряда приграничных сел.
Sputnik Армения 07:56
Здоровье

Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
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Шоу-бизнес

Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru вчера в 10:15
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Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
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Общество

«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн

Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
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Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
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Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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Общество

Жители России смогут получить новую выплату

По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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Общество

Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Москвы приведены в режим повышенной готовности, заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
RT на русском 08:44
Политика

Медведчук сообщил о расследовании работы биолабораторий США на Украине

На Украине 14 июля началось уголовное расследование деятельности американских биолабораторий, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Коммерсантъ 08:58
Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Технологии

В Samsung назвали сроки запуска сетей 6G

Уже в следующем году в Международном союзе электросвязи начнутся работы по созданию концепции 6G-сетей.
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Футбол

СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.
RT на русском 08:48
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