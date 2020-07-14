Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

Подробнее о событии

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

РБК01:19

Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59
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Paparazzi.ru 03:24
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Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
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Политика

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РИА Новости 09:50
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 19:46
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Газета.Ru 11:08
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РБК 04:26
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Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

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Общество

Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу.
РБК 11:54
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Политика

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК 10:32
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
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Технологии

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Сервис «Смотри Mail.ru» представил бесплатную платформу для создания таких цифровых аватаров.
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Здоровье

Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19

Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
РИА Новости 12:45
Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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Общество

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
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Политика

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ТАСС 12:54
Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

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Политика

Дмитрия Монахова лишили полномочий главы МО «Малая Охта». Заявление он написал по собственному желанию

Монахов написал заявление о сложении с себя полномочий досрочно по собственному желанию. Он остается в совете в качестве рядового депутата.
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Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

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Коммерсантъ 11:31
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
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Происшествия

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Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
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Происшествия

В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

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Общество

Музыкальный сервис Spotify станет доступен в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля.
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Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

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Лезги газет 11:14
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