Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13:07

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант04:57

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РБК01:39

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру00:52

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Rambler News Service00:55
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