Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Футбол
Терри в «Челси» заставлял Смертина поедать свои козявки
Бывший игрок сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как у него проходило взаимодействие с капитаном «аристократов» Джоном Терри.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Политика
США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары
Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone
Компания Apple неожиданно для пользователей представила обновление iOS 13 с огромным количеством новых функций, которое подходит для смартфонов iPhone 5s и iPhone 6. Загрузить апдейт можно в соответствующем разделе меню.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Футбол
Экспресс дня 14 декабря. Прогнозы и ставки на футбол
Все прогнозы на футбол «Уотфорд» — главный аутсайдер нынешнего сезона, что стало настоящей неожиданностью.
Экономика
Россия взяла у Запада кредит в $500 млн впервые с начала санкций
Россия взяла у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в $500 млн.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего
На месте пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" нашли тело офицера, сообщает пресс-служба Северного флота.
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Наука
Дефекты алмазов превратили в атомные датчики
Ученые из Калифорнийского университета и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли превратили атомные дефекты алмазов в датчики электрических и магнитных полей.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоило усиление России и Китая
Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Политика
В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.