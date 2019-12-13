Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Происшествия Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.

Политика Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика США предложили КНР вдвое снизить пошлины на китайские товары Американская сторона предложила Пекину снизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд пошлин, вступление в силу которого запланировано на 15 декабря.

Гаджеты Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone Компания Apple неожиданно для пользователей представила обновление iOS 13 с огромным количеством новых функций, которое подходит для смартфонов iPhone 5s и iPhone 6. Загрузить апдейт можно в соответствующем разделе меню.

Политика Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Экономика Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД Газпромбанк, Сбербанк, Евразийский банк развития (ЕАБР) и ВЭБ.РФ предоставят компании «Юго-Восточная магистраль» финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет.

Наука Дефекты алмазов превратили в атомные датчики Ученые из Калифорнийского университета и Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли превратили атомные дефекты алмазов в датчики электрических и магнитных полей.

Армия и оружие Пентагон обеспокоило усиление России и Китая Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.

Политика В украинский парламент внесли проект изменений в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.