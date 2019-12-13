Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки

Коммерсантъ11:59

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО».
РБК 20:25
Политика

Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме

Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
FreeNews-Volga 02:19
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru 20:55
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Происшествия

Под Новосибирском загорелся склад с пухом

«В селе Довольное на улице Рабочей происходит интенсивное горение по всей площади склада по хранению пуха», — рассказали в ведомстве.
RT на русском 12:31
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Футбол

Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу

Взгляд.ру 09:18
Общество

Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии

Чуть больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим работникам, а еще почти треть премирует только отдельных сотрудников, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".
РИА Новости 22:18
Общество

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления

Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Ридус вчера в 09:58
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru 22:12
Политика

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
РИА Новости 14:44
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Футбол

Ювентус — Удинезе 3:1

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду благодаря голам в матче с «Удинезе» стал единственным футболистом из ведущих пяти европейских чемпионатов, которому удалось забить как минимум 10 мячей в последних 15 сезонах.
Soccer.ru 10:46
Экономика

Правительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
ГЛАС.RU 06:25
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Политика

Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

ИА «Ореанда-Новости» Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с журналистом RT заявил, что удивлен заявлением Кшиштофа Щерского, возглавляющего канцелярию польского президента, о том, что попытки сделать из РФ врага могут Польше навредить.
Ореанда-Новости 04:35
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Игры

В Steam бесплатно раздают оригинальную «убивалку» Draw Slasher

Дни24 вчера в 06:10
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru 04:55
Наука

Физики представили доказательства новой концепции ядерных сил

Ugpressa.ru 13 декабря в 06:21
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был остановлен из-за действий фанатов.
Известия 21:12
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