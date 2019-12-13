Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Наука
Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток
Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Футбол
Д. Фергюсон о замене Моизе Кина: «Мне нужно было убить время»
Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал свое решение заменить форварда "ирисок" Моизе Кина на 89-й минуте игры, ведь сам итальянский футболист вышел на поле только на 70-й минуте:Это было не из-за его игры.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Происшествия
В Перми ехавший в иномарке мужчина устроил стрельбу из автомата
Правоохранители Перми проводят проверку по опубликованному в соцсетях видео со стрельбой из автомобиля на улице города, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Пермскому краю.
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Фигурное катание
Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе
Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Общество
Из 68 фильмов с господдержкой в 2019 году окупились только восемь
Кино
Джей Джей Абрамс намекнул на Асоку Тано в «Звездных войнах 9»
В дальнейшем Асока стала падаваном Энакина Скайуокера и неоднократно принимала участие вместе с ним в различных миссиях и сражениях Войн Клонов.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Происшествия
Самолет с превышением посадочной массы штатно сел в Шереметьево
Ранее сообщалось, что Airbus А330 готовится выполнить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за превышения посадочной массы воздушного судна.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся склад с пухом
Склад с пухом загорелся на площади 2,1 тысячи квадратных метра в Доволенском районе Новосибирской области, произошло обрушение кровли здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Врачи назвали продукты, образующие камни в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Политика
Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»
В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем
Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.