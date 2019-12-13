Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАССвчера в 13:07

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарантвчера в 04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Serviceвчера в 00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБКвчера в 01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новостивчера в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.рувчера в 00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ruвчера в 03:15
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Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
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Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Происшествия

Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
REGNUM 00:44
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:34
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
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Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 06:04
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Кино

Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»

Газета.Ru вчера в 09:27
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

Вести.Ru 00:29
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порталу Nation News использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube-канале ТО Gazgolder.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Из эфира телеканала ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Дождь 12 декабря в 03:01
Происшествия

Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве

Газета.Ru вчера в 23:37
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Происшествия

На Украине пытались уничтожить документы о сгоревшем колледже в Одессе

В Одесской области сотрудники управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пытались ликвидировать документы о ходе проверки противопожарного состояния сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
ТК Звезда вчера в 19:05
Общество

Москвичей предупредили о гололеде

Уточняется, что до 9:00 утра 14 декабря в столице местами ожидается морось, дымка и слабый гололед.
Газета.Ru вчера в 15:55
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости вчера в 04:39
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

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Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
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Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11 декабря в 11:59
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11 декабря в 11:44
Политика

Премьер Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент

Лидер «Либеральных демократов» Джо Суинсон, добивавшаяся отмены Brexit, не смогла сохранить место в парламенте.
RuNews24.ru 12 декабря в 23:46
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