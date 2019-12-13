Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Исследователи из Уорвикского университета выяснили, что шимпанзе могут чувствовать ритм и двигаться синхронно.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте
«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Происшествия
В Ярославской области за избиение школьника задержали подростка
Напомним, несколько подростков избили школьника в городе Тутаеве и выложили видео в сеть, после чего полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Авто
В Сети показали первые изображения обновленного Volkswagen Teramont
На днях Volkswagen провел закрытую презентацию обновленного кроссовера Teramont, показав публике первые официальные изображения автомобиля.
Политика
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Иране
США восстанавливают санкции в отношении объекта по обогащению урана в Фордо, Иран.
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Гаджеты
Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86
Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Армия и оружие
NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана
Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva
В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Наука
Названы восемь причин, почему стоит есть шоколад
Шведское издание Expressen перечислило восемь полезных свойств шоколада, порекомендовав своим читателям есть его почаще.
Футбол
Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА
Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Происшествия
Стрельба произошла в торговом центре в Джорджии
Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия).
Финансы
Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар
Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Шоу-бизнес
Нюша шокировала поклонников крошечным леопардовым купальником
Певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, показала своим поклонникам, как она отдыхает на море.
Футбол
Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»
Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
Общество
Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят
Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.