Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБКвчера в 01:39

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарантвчера в 04:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ruвчера в 03:15

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАССвчера в 13:07

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РИА Новостивчера в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Serviceвчера в 00:55
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Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

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Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать

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Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
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Evo-rus.com вчера в 09:32
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«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс 15:55
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В Ярославской области за избиение школьника задержали подростка

Напомним, несколько подростков избили школьника в городе Тутаеве и выложили видео в сеть, после чего полиция возбудила уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершённого группой лиц.
АиФ-Верхняя Волга 10:58
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
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Авто

В Сети показали первые изображения обновленного Volkswagen Teramont

На днях Volkswagen провел закрытую презентацию обновленного кроссовера Teramont, показав публике первые официальные изображения автомобиля.
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Политика

США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Иране

США восстанавливают санкции в отношении объекта по обогащению урана в Фордо, Иран.
Газета.Ru 18:56
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
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Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
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Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

Готовящееся объявление о выводе войск будет сделано через несколько дней после того, как спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которые были сорваны в сентябре, отечает телеканал.
РБК 19:08
Авто

Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva

В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
SpeedMe 06:43
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THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

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Шведское издание Expressen перечислило восемь полезных свойств шоколада, порекомендовав своим читателям есть его почаще.
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Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

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Стрельба произошла в торговом центре в Джорджии

Один человек получил ранения в результате стрельбы в торговом центре Cumberland в американском округе Кобб (штат Джорджия).
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Финансы

Спекулянты знают, когда обрушить рубль до 100 «деревянных» за доллар

Снижение ключевой ставки Центробанком оказалось уже пятым в нынешнем году.
Свободная Пресса 02:03
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
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Политика

Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
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В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

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Нюша шокировала поклонников крошечным леопардовым купальником

Певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, показала своим поклонникам, как она отдыхает на море.
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Малком показал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

Бразильская звезда петербургского «Зенита» Малком показал свои голы на тренировке сине-бело-голубых.
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Общество

Гороскоп на 12 декабря: чудеса случаются там, где в них верят

Астрологический прогноз для Львов говорит, что сегодня лучше заняться чем-то спокойным.
Бугульминская газета 12 декабря в 00:31
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
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