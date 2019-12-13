Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Общество
В Росстате предрекли рекордную убыль населения России
Подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) свидетельствуют, что естественная убыль населения России – превышение числа умерших над количеством родившихся – за девять месяцев текущего года достигла отметки в 259 тысяч 600 человек, пишет РИА Новости.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Единоборства
Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO
В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Политика
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Гаджеты
Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro
Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Кино
Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены
Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Происшествия
Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки
Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Футбол
«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»
«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Кино
Тульская документалка победила на «Артдокфесте»
Фильм тульского режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования «Артдокфеста».
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Спорт
Кулижников стал третьим на 500-метровке на этапе Кубка мира в Нагано
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Политика
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Общество
Россияне стали тратить на смартфоны больше денег
Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Здоровье
Стал известен простой способ проверить здоровье сердца
Простая и доступная каждому процедура займет не более 30 секунд.
Политика
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
Единоборства
Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Футбол
Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин
Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.