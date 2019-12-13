Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант13 декабря в 04:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru13 декабря в 03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Общество

В Росстате предрекли рекордную убыль населения России

Подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) свидетельствуют, что естественная убыль населения России – превышение числа умерших над количеством родившихся – за девять месяцев текущего года достигла отметки в 259 тысяч 600 человек, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 13 декабря в 03:36
Авто

Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

Экономика сегодня вчера в 03:06
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
Политика

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
RT на русском 02:44
Гаджеты

Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

Специалисты из iFixit часто тестируют и разбирают новинки. Так случилось и с новым Mac Pro.
The GEEK вчера в 03:04
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Кино

Cъёмки экранизации Mortal Kombat завершены

Съёмки экранизация Mortal Kombat уже завершились.
Игромания.ру 03:00
Происшествия

Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Вести.Ru 03:19
Футбол

«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР.
Sports.ru вчера в 13:45
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до понедельника, 16 декабря, из-за снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Известия 01:15
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Кино

Тульская документалка победила на «Артдокфесте»

Фильм тульского режиссера Валерия Отставных «В поисках Валентины Абрамовой» стал победителем зрительского голосования «Артдокфеста».
Центр 71 12 декабря в 08:18
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Спорт

Кулижников стал третьим на 500-метровке на этапе Кубка мира в Нагано

РИА Новости 13 декабря в 03:17
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Политика

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м.
Lenta.ru вчера в 22:41
Здоровье

Стал известен простой способ проверить здоровье сердца

Простая и доступная каждому процедура займет не более 30 секунд.
Актуальные Новости вчера в 11:07
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

На Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Анкара предложила США продать ей системы ПРОРатrіот.
RuNews24.ru вчера в 13:41
Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Lenta.ru 01:41
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
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