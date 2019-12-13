Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
На операционной системе Android приложения показывающие погоду, фонарики и гороскопы назвали небезопасными.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Происшествия
В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
Политика
Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.
Политика
СМИ узнали о переговорах основателя американской ЧВК с властями Венесуэлы
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что основатель ЧВК также предложил направить в Венесуэлу персонал для обучения полицейских сил страны, а также защиты судей и политических деятелей, чтобы «помочь подготовить почву для новых президентских выборов».
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Общество
Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Происшествия
На крейсере «Адмирал Кузнецов» нашли тело второго погибшего
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Музыка
YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных видеоклипов в период с 2010 по 2019 год.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Политика
Аэродром на Кипре станет базой для турецких беспилотников
Газета Cyprus Mail сообщила, что аэродором «Лефконико» в северной части Кипра станет базой турецких беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье.
Политика
Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Кино
Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Авто
Опубликовали полную информацию о «Русском Прадо» от УАЗ
Наши коллеги из Autonews.ru собрали все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке и рассказали, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Здоровье
20 новых автомобилей «скорой помощи» отправились в амурские больницы
По традиции укомплектованные машины под Новый год отправляются в учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей разных муниципалитетов.
Общество
Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.