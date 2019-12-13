Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Неустановленные лица оставили «Невский» без копейки

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ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru13 декабря в 03:15

ЦБ аннулировал лицензии двух банков

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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07
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Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

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Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Политика

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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать грозилась выбросить из окна

Интерфакс вчера в 07:19
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Музыка

«Россия 1» объяснила исчезновение слова из песни «Би-2»

Ранее СМИ сообщили, что во время трансляции музыкальной премии «Виктория» в песне проекта рок-коллектива «Би-2» — группы «Куртки Кобейна» — телеканал якобы заглушил слово «протесты».
BFM.ru 11:43
Политика

NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов

Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Ведомости 09:29
Здоровье

Пациентку с инсультом отправили в больницу на полу вагона

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НТВ вчера в 15:35
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
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Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

RT на русском 03:42
Политика

Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Росбалт 05:59
Хоккей

Роман Ротенберг: хотим организовать матч на открытом воздухе

Федерация хоккея России (ФХР) намерена организовать матч на открытом воздухе, заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
РИА Новости 12:12
Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
9111.ru вчера в 04:13
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

RT на русском 11:12
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru 10:11
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
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