Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
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В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Музыка
«Россия 1» объяснила исчезновение слова из песни «Би-2»
Ранее СМИ сообщили, что во время трансляции музыкальной премии «Виктория» в песне проекта рок-коллектива «Би-2» — группы «Куртки Кобейна» — телеканал якобы заглушил слово «протесты».
Политика
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Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Политика
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Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Хоккей
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Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Общество
Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными
Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Шоу-бизнес
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Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
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Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Политика
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Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
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Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
Экономика
Индекс РТС установил новый 6-летний максимум
Индекс РТС отслеживает долларовую капитализацию «голубых фишек». К четвергу установился отличный фон.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Технологии
Нагрев Western Digital поможет создать жёсткие диски объёмом до 50 ТБ
Уже до конца года лидер рынка представит HDD объёмом до 18 ТБ. В нем применят технологию Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR).