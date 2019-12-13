Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

RT на русском13 декабря в 01:24

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ РФ отозвал лицензии у Кранбанка и Невского народного банка

Интерфакс13 декабря в 01:06

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь 00:56
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru 15:44
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Настя Каменских скопировала образ Лилу из «Пятого элемента»

В своем Instagram артистка поделилась видео, на котором она танцует в образе главной героини нашумевшей картины «Пятый элемент».
Privet-Rostov.ru 13:39
Происшествия

Летевший из Москвы в Гонконг самолёт вернулся в Шереметьево

Ранее сообщалось, что самолёт готовится к посадке в Шереметьево из-за технической неисправности.
Газета Metro 13:59
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Политика

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
Известия 15:32
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Lenta.ru 14:19
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей 13 декабря в 11:52
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 05:32
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Здоровье

Названы необходимые для профилактики рака три нeoжиданных прoдукта

Названы 3 неожиданных продукта, которые нужно употреблять в пищу для профилактики рака.
Ugpressa.ru 10:09
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Общество

«Рамблер» требует заблокировать Twitch в России

Помимо рекордного штрафа, «Рамблер» требует заблокировать Twitch на территории России.
Игромания.ру 17:54
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Экономика

Госдума рассмотрела законопроект об отмене транспортного налога

Стало известно, что Государственная дума в первом чтении отклонила проект закона об отмене для частных лиц транспортного налога, который предложили депутаты от фракции «Справедливая Россия».
Оka.fm 13 декабря в 07:30
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Общество

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
РЕН ТВ 08:16
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное