Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Футбол
Влашич: «ЦСКА может на равных сражаться с „Зенитом“»
ЦСКА показал, что может на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам.
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Футбол
Игбун сравнил Гончаренко и Семака
Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ, Панарин оформил хет-трик
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кино
В Google назвали самые востребованные в России фильмы и сериалы
Сотрудники компании Google, проанализировав поисковые запросы россиян в уходящем году, назвали самые востребованные среди жителей страны фильмы и сериалы.
Общество
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка».
Экономика
Бибикова рассказала, как повысятся пенсии в 2020 году
Что касается получателей ежемесячных денежных выплат, то индексация ЕДВ пройдёт 1 февраля 2020 года.
Политика
В Кремле подтвердили «разговор на высоких тонах» в Париже
Во время переговоров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже предпринимались попытки вести переговоры на «повышенных тонах», подтвердил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Основатель американской ЧВК тайно поговорил с вице-президентом Венесуэлы
Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Academi) Эрик Принс провел тайные переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Спорт
Женская сборная России уступила в полуфинале ЧМ по гандболу
Женская сборная России по гандболу в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Японии, проиграла команде Нидерландов.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Политика
Депутат Рады назвал Украину инструментом Запада для войны с Россией
Депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявилл, что западные страны используют Украины в свох целях.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Экономика
Альфа-банк отказался от банкротства застройщика Минобороны РФ
Арбитражный суд Москвы по ходатайству Альфа-банка прекратил производство по делу о банкротстве компании "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), которая специализируется на строительстве объектов Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Кино
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Музыка
Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
Происшествия
Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция
Коваль рассказал, что после просмотра записей с камер видеонаблюдения в ночь с 19 на 20 июля следователи установили маршрут мужчины и женщины, которые были возле автомобиля гражданской жены и владелицы интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы — на нем Шеремет перемещался в день гибели.
Гаджеты
IPhone 4 признали главным гаджетом десятилетия
Авто
Найден способ снижения стоимости автомобилей на 10%
Сегодня, 12 декабря 2019 года, стало известно, что если задачи по локализации автокомпонентов будут включены в национальные проекты РФ, то это снизит стоимость автомобилей на 10%.
Армия и оружие
С-400 отразили условную атаку в Новосибирской области
В Новосибирской области комплексы С-400 «Триумф» отразили воздушную атаку условного противника, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.