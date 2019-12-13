Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАССвчера в 13:07

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарантвчера в 04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Serviceвчера в 00:55

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБКвчера в 01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новостивчера в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.рувчера в 00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ruвчера в 03:15
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В Приморье при столкновении автобуса и иномарки погибли два человека

Российская газета 22:13
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София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
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Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости 14:24
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В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском 17:49
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Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
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Сборная России выиграла у команды Чехии в матче Кубка Первого канала со счётом 4:3 Б. Календарь Кубка Первого канала Сборная России открыла счёт на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился нападащий Андрей Кузьменко.
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На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ 19:55
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова частью Японии

На переговорах с Москвой японской стороне следует обозначить весь Курильский архипелаг своим, и таким образом можно будет вернуть два острова южных Курил, заявил лидер оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии.
Известия 21:47
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
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В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
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Все российские клубы вылетели из еврокубков

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления на турнире.
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Происшествия

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Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
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Космос

Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество

Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
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Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

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Bloomberg оценил последствия санкций США для «Северного потока-2»

Санкции США против "Северного потока-2" вступят в силу на следующей неделе, но они могут только отсрочить окончательное завершение проекта, пишет Bloomberg.
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Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
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Специалисты iFixit натерли сыр на Mac Pro

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Как в мире очищают реки от пластика: катамаран, плавучие барьеры и пузыри

Реки выступают в роли своего рода конвейеров для доставки пластика в океан, однако до сих пор не ясно, сколько мусора удерживается в реках, как долго и в какой форме.
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43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
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В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

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Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
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ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
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«Вашингтон» обыграл «Тампу», Кузнецов, Орлов и Кучеров набрали по одному очку

Российские хоккеисты гостевой команды Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, а голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
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