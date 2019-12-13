Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант13 декабря в 04:57

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru13 декабря в 03:15

Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
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Минюст намерен изменить правила взыскания долгов

Минюст намерен изменить правила взыскания долгов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Piter.tv вчера в 02:46
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Политика

Песков назвал условие транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
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Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
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«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»

Собака.ru 06:54
Политика

Турция запросила у США покупку Patriot

РБК вчера в 16:15
Авто

Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России

Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
МедиаПоток 13 декабря в 08:12
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Lenta.ru 11:29
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245

Sports.ru вчера в 22:43
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК вчера в 01:12
Спорт

Сборная России по гандболу завоевала бронзу на женском чемпионате мира

На предварительном и основном групповых этапах чемпионата мира российская сборная не потеряла ни одного очка, допустив осечку лишь в полуфинале в матче с нидерландской командой.
Аргументы и Факты 07:00
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Политика

В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского

РИА Новости 02:30
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Общество

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Общество

Врач рассказала о новых «гламурных» родах

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о новой разновидности «гламурных» родов.
News.ru 11:43
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»

LiveSport.ru 11:09
Армия и оружие

Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии

Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
Политика Сегодня 13 декабря в 10:46
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

RT на русском 11:12
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
BFM.ru 13 декабря в 11:20
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София Ротару может выступить в Москве до конца года

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
АБН 08:26
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Спорт

Лыжник Устюгов выиграл серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Коммерсантъ 11:21
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