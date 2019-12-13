Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Общество
Минюст намерен изменить правила взыскания долгов
Минюст намерен изменить правила взыскания долгов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Кино
«Союзмультфильм» показал продолжение «Умки»
Политика
Турция запросила у США покупку Patriot
Авто
Перечислили самые популярные автомобили-трехлетки в России
Эксперты назвали самые популярные авто-трехлетки в массовом и премиальном сегменте.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Месяц назад «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия — противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря, напоминает ТАСС.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Спорт
Сборная России по гандболу завоевала бронзу на женском чемпионате мира
На предварительном и основном групповых этапах чемпионата мира российская сборная не потеряла ни одного очка, допустив осечку лишь в полуфинале в матче с нидерландской командой.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Политика
В Кремле сообщили о разногласиях Путина и Зеленского
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
Врач рассказала о новых «гламурных» родах
Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о новой разновидности «гламурных» родов.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
Армия и оружие
Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии
Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Футбол
ВЭБ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА
Неизвестно, как отреагируют на сделку армейские болельщики, для которых 18 лет клуба под руководством Евгения Гинера стали золотой эпохой: шесть чемпионств, семь кубков и суперкубков страны, и первый в истории России Кубок УЕФА.
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).