Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

ТАСС13 декабря в 13:07

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Взгляд.ру13 декабря в 00:52

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

Deita.ru13 декабря в 03:15

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РБК13 декабря в 01:39

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

РИА Новости13 декабря в 01:57

Информация Банка России от 13 декабря 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО "Невский банк"

Гарант13 декабря в 04:57

ЦБ отозвал лицензию у ивановского Кранбанка

Rambler News Service13 декабря в 00:55
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Единоборства

Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Lenta.ru 01:41
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16, построенный в 1941 году, со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Футбол

Лэмпард: «Челси» в матче с «Борнмутом» должен был проявить характер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (0:1).
Чемпионат вчера в 14:19
Политика

Назван новый председатель «Яблока»

На съезде «Яблока» в Москве был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 18:10
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 12 декабря в 15:51
Общество

Минюст изменяет правила взыскания долгов и вводит роботов-коллекторов

В Министерстве юстиции опубликовали законопроект, масштабно реформирующий систему взыскания долгов.
Экономика сегодня вчера в 04:18
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

REGNUM вчера в 23:56
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия вчера в 17:00
Общество

40 тысяч человек вышли на протест в Риме

40 тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 17:48
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс вчера в 07:39
Происшествия

Не менее 14 человек погибли в ДТП с автобусом в центральном Непале

Минимум 14 человек погибли при аварии с автобусом в центральной части Непала, сообщает агентство Xinhua в воскресенье, 15 декабря.
Известия 01:30
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 13 декабря в 09:59
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали четыре человека

RT на русском 00:59
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
Происшествия

На КАД насмерть сбили мужчину, перебегавшего трассу

КП - Санкт-Петербург вчера в 13:31
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Происшествия

В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами

Склад с сыпучими продуктами загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Иглинском районе Башкирии, здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Ротару вновь отказывается от выступлений в России

Некоторые фанаты высказывают мнение, что Ротару отказывается от выступлений в России из-за недавней травли в российских СМИ.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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