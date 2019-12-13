Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Офисы «Невского банка», у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов
ТАСС13 декабря в 13:07
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Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
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Ротару вновь отказывается от выступлений в России
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