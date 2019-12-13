Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16, построенный в 1941 году, со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380, позже подлодка всплыла, пострадавших нет.

Политика Назван новый председатель «Яблока» На съезде «Яблока» в Москве был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков, передает «Интерфакс».

Политика Зеленский пообещал изменить минские соглашения Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Биатлон Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Общество 40 тысяч человек вышли на протест в Риме 40 тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.

Политика Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.