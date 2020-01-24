Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 января занимала 179-е место в банковской системе РФ.
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Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Футбол
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова принял «шпагатный челлендж» Волочковой
Авто
Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Технологии
Google назвала дату анонса Android 11 и Pixel 4A
В сети уже появлялись слухи о новом Pixel 4A, так что и такой анонс не исключён.
Политика
Израильские СМИ раскритиковали выступление Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе полным провалом, а его заявления — абсурдными.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Футбол
«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Экономика
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
«Челси» рассматривает Чалова как альтернативу Кавани
«Челси» рассматривает 21-летнего российского нападающего в качестве альтернативы Эдинсону Кавани, которого тоже пытается подписать лондонский клуб.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Наука
Подтверждено существование излучения Хокинга
Ученые Университета Уотерлу в Канаде получили первое подтверждение существования излучения Хокинга у черных дыр.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда
Германия выделяет € 12 млн на поддержку блокадников Ленинграда.
Футбол
Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Происшествия
В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом
Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.