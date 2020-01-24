Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, г. Саратов), говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и на 1 января занимала 179-е место в банковской системе РФ.
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ЦБ России отозвал лицензию у саратовского Нижневолжского коммерческого банка

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ЦБ РФ отозвал лицензию у саратовского «НВКбанка»

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

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Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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СМИ сообщили о предъявлении обвинения главе ростовского минздрава

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«Челси» рассматривает Чалова как альтернативу Кавани

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