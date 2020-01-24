Экономика
РБКВходящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии
ЦБ лишил лицензии Нижневолжский коммерческий банк (НВКбанк), говорится в опубликованном на сайте регулятора приказе. По величине активов кредитная организация из Саратова занимает 179-е место в банковской системе России.
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Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
Предположительно, мужчина покончил с собой после того, как он надругался над своей четырехлетней дочерью и за этим мерзким занятием его застала супруга.
Общество
В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса
В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху на пресс-конференции в пятницу.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Общество
В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции
Как сообщает ToDay News Ufa, владельцы популярного приложения для знакомств намерены вставить в Tinder новые функции: тревожная кнопка; уведомление о прибытии пользователя на свидание; уведомление властей о месте проведения свидания.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл дорогу фурой
Политика
Анджей Дуда не сожалеет, что проигнорировал форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не пожалел, что отказался ехать на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Политика
В России начался сбор подписей против «конституционного переворота»
Группа общественников, журналистов, и политиков анонсировала сбор подписей под "Манифестом граждан против конституционного переворота".
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Энергетика
«Газпрому» предсказали продажу газа себе в убыток
Стоимость тысячи кубометров газа на европейском рынке может опуститься ниже 100 долларов, поэтому «Газпрому» придется вести продажу газа себе в убыток.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала своих четверых детей от трех мужей
42-летняя звезда российского кино Екатерина Климова в своем Instagram показала поклонникам своих четверых детей, рожденных от трех мужей.
Политика
Запуск «Северного потока – 2» отсрочен на 2 года
В ближайшие два года Украина может быть спокойна – трубопровод "Северный поток-2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Футбол
«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Общество
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.
Политика
Соловьев раскритиковал украинского премьера за бандеровский лозунг
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука за то, что он произнес бандеровский лозунг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Происшествия
В Омской области двое мужчин с битой напали на шесть человек
Шесть жителей села в Омской области пострадали при нападении двух молодых парней с битой, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
Экономика
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Кино
Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании
Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.