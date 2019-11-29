Экономика
ВедомостиЦентробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Авто
Skoda начала производство новой Octavia
Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Армия и оружие
Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери
Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
Политика
Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу
Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Технологии
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Общество
Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»
Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Общество
Силуанов предложил сократить в России часть надзорных органов
Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможном сокращении количества надзорных органов в рамках "регуляторной гильотины".
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Политика
В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции
Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Здоровье
В Челябинской области парализовало электронную систему записи к врачам
Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Общество
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Общество
Венгрия отказалась участвовать в Евровидении-2020 из-за геев
Как сообщают местные СМИ, Венгрия отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально ушел из компании
Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва удалена с официального сайта компании.
Здоровье
Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая
Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Общество
Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020
По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.