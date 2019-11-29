Экономика

ВедомостиВедомостиЦентробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» (г. Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06
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Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
RT на русском вчера в 18:51
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
Авто

Skoda начала производство новой Octavia

Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года.
Автостат 02:12
Политика

В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота

Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Известия 04:27
Армия и оружие

Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX

Lenta.ru вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика

Медведчук: Украина рискует остаться без контракта по газу

Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Вести.Ru вчера в 22:31
Технологии

ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы

Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
РИА Новости вчера в 19:42
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Происшествия

Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге

Известия вчера в 12:09
Общество

Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»

Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
РЕН ТВ вчера в 13:07
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС вчера в 07:24
Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Общество

Силуанов предложил сократить в России часть надзорных органов

Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов предложил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможном сокращении количества надзорных органов в рамках "регуляторной гильотины".
VSE42.RU вчера в 07:51
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru 27 ноября в 09:09
Политика

В Мосгордуме сорван «круглый стол», посвящённый преследованию оппозиции

Оппозиционер предложил провести "круглый стол" на альтернативной площадке.
Эхо Москвы 04:01
Здоровье

В Челябинской области парализовало электронную систему записи к врачам

Получение талонов на прием и заполнение электронных медкарт почти парализовано из-за масштабных сбоев в компьютерной системе «Барс».
URA.Ru 04:26
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 27 ноября в 05:23
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Общество

Венгрия отказалась участвовать в Евровидении-2020 из-за геев

Как сообщают местные СМИ, Венгрия отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе.
VSE42.RU вчера в 21:43
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально ушел из компании

Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва удалена с официального сайта компании.
Росбалт вчера в 18:53
Здоровье

Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Волга-Каспий 04:26
Общество

Москва стала обладателем туристской премии World Travel Awards 2020

По данным портала столичной мэрии, премия World Travel Awards существует с 1993 года, сейчас в ней более 80 номинаций: например, лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности.
ТАСС вчера в 13:49
Общество

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
РИА Новости 03:54
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