Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ29 ноября в 01:52

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Банки.ру29 ноября в 12:00

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском29 ноября в 00:43

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости29 ноября в 01:21

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия29 ноября в 01:06

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС29 ноября в 01:03

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК29 ноября в 01:30

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru29 ноября в 00:41
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