Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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Армия и оружие
Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Армия и оружие
МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники
Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Политика
Кремль сравнил работу Путина с «доменной печью»
У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Хоккей
«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым
«Ак Барс» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым.
Общество
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина
Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Футбол
Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA
Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Общество
World Travel Awards: Москва заняла первое место
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Политика
Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки
Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
Политика
Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма
«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).