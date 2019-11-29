с чего всё началось

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Происшествия Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья "Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.

Политика Кремль сравнил работу Путина с «доменной печью» У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.

Происшествия Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.

Футбол Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Авто Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Происшествия В канализации Петербурга нашли сильный яд Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма «Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.