Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06
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Армия и оружие

Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Газета.Ru 06:20
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Происшествия

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
РИА Новости 06:21
Армия и оружие

МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники

Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Московский Комсомолец 04:45
Политика

Кремль сравнил работу Путина с «доменной печью»

У президента России Владимира Путина не бывает выходных дней, поэтому предновогодний день 31 декабря также будет рабочим днем.
РБК 06:32
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Происшествия

Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области

В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
REGNUM 03:09
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Хоккей

«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым

«Ак Барс» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым.
Спорт БИЗНЕС Online 04:45
Общество

Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина

Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Екатеринбург-ТВ 04:34
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Футбол

Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости 06:36
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Роскосмос объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

Мельников заметил, что Роскосмос занимается не только гражданской космонавтикой, но и военной, поэтому Рогозин в принципе заведует большим участком работ, но большая часть этого участка — тайна.
Хакасия-Информ вчера в 20:46
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Автоновости дня 27 ноября в 07:01
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Общество

World Travel Awards: Москва заняла первое место

Газета.Ru 05:48
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости вчера в 09:55
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Lenta.ru 06:05
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Политика

Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки

Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
Городовой 04:26
Политика

Посольство Украины обратилось в Госдеп и Apple из-за Крыма

«Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:24
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
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