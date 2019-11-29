Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении
 регулятора.
Коммерсантъ01:52

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ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка»

RT на русском00:43

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Известия01:06

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

ТАСС00:53

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

РБК01:30

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Газета.Ru00:41

Отозвана лицензия у Старооскольского Агропромбанка

Банки.ру00:40
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Политика

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Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
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В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Вести.Ru 03:09
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В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом

Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
РИА Новости 05:01
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Китай готовит ответные меры против США за закон по Гонконгу

Китайское правительство готовит меры против американской стороны в ответ на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге.
ТАСС 03:46
Армия и оружие

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REGNUM 05:39
Экономика

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Заместитель министра финансов Андрей Иванов сообщил, что правительство России на будет выделять деньги на строительство железнодорожной трассы Санкт-Петербург — Москва.
News.ru 07:57
Политика

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Наука

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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Как поясняет Минэнерго, стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
Rambler News Service вчера в 13:14
Армия и оружие

Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Общество

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
REGNUM 05:47
Политика

Путин призвал к продуманным мерам по адаптации мигрантов

Президент России Владимир Путин призвал принимать эффективные и продуманные меры по социальной адаптации мигрантов.
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Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом

Взгляд.ру 06:30
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
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Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.
Взгляд.ру 07:01
Здоровье

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Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
БИЗНЕС Online вчера в 07:20
Авто

Skoda снова показала новый Rapid для России

Напомним, мировая премьера нового Skoda Rapid состоится в России в конце 2019 года.
За рулем Кубань 03:57
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Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»

Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.
РБК 06:41
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