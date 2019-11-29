с чего всё началось

До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.

Политика Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Политика В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.

Происшествия В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Политика Китай готовит ответные меры против США за закон по Гонконгу Китайское правительство готовит меры против американской стороны в ответ на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Наука Кожу человека предложили омолаживать таурином Если же клетка раздувается, то сквозь белки-транспортеры в мембране осмолиты выходят наружу, а вслед за ними устремляется и вода.

Единоборства «Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Политика Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу Как поясняет Минэнерго, стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Политика Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.

Здоровье Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.