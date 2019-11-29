Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
До отзыва лицензии ЦБ в течение года применял штрафные меры по отношению к банку. Сейчас в Осколбанке работает временная администрация Банка России, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Работу кредитной организации ЦБ приостановил.
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с чего всё началось
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Осколбанка за нарушение законов, нормативных актов Банка России и за занижение величины необходимых резервов, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ01:52
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Общество
В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Политика
В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии
Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Футбол
Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Происшествия
В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя
Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Происшествия
В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Политика
Китай готовит ответные меры против США за закон по Гонконгу
Китайское правительство готовит меры против американской стороны в ответ на принятый в США закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Экономика
Минфин не выделит бюджет на новую железную дорогу Петербург – Москва
Заместитель министра финансов Андрей Иванов сообщил, что правительство России на будет выделять деньги на строительство железнодорожной трассы Санкт-Петербург — Москва.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Наука
Кожу человека предложили омолаживать таурином
Если же клетка раздувается, то сквозь белки-транспортеры в мембране осмолиты выходят наружу, а вслед за ними устремляется и вода.
Наука
Обнаружили, что зубы у хищных динозавров менялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Политика
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу
Как поясняет Минэнерго, стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Политика
Путин призвал к продуманным мерам по адаптации мигрантов
Президент России Владимир Путин призвал принимать эффективные и продуманные меры по социальной адаптации мигрантов.
Политика
Савченко высмеяли за платье с откровенным разрезом
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма
Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.
Здоровье
Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения
Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
Авто
Skoda снова показала новый Rapid для России
Напомним, мировая премьера нового Skoda Rapid состоится в России в конце 2019 года.
Общество
Роскомнадзор заблокировал платформу производителя БАДов «Эвалар»
Как следует из решения Дмитровского суда Костромы (копия есть у РБК), с иском к Роскомнадзору о признании запрещенной информации, размещенной на сайте «Фитомаркет» и в интернет-магазине БАДов Vitamina, обратился прокурор Солигаличского района Костромской области.